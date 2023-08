Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la firma del contratto

Le parole di Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, a MilanTV dopo la firma del contratto. Il retroscena sul contatto tra lui e Pulisic :

PULISIC «Pulisic? Abbiamo parlato, mi ha chiesto come vanno le cose e si è congratulato quando ho firmato con il Milan. Sono felice che adesso possiamo giocare insieme in un club di livello oltre che in nazionale».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE

The post Retroscena Musah: «Io e Pulisic ci siamo sentiti, mi ha detto che..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG