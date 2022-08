Retroscena Pioli: ecco la frase fatta stampare negli spogliatoi. Il tecnico trasmette la sua filosofia

«Be a Warrior, not a worrier», sii un guerriero, non avere paura: è la frase fatta stampare nel tunnel che porta dagli spogliatoi al prato di San Siro per volere di Pioli.

Così il Milan approccia le partite: una frase pensata da Hayley L Silk, una life coach che ne ha fatto il titolo di un libro. Il tecnico rossonero ne ha fatto la sua filosofia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

