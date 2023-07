Il Milan ha ufficializzato e presentato nei giorni scorsi Pulisic. Ecco quanto pesa a bilancio questa operazione di mercato

Nei giorni scorsi il Milan ha chiuso e ufficializzato l’arrivo di Pulisic, presentando anche il giocatore in conferenza stampa. Ecco quanto pesa questa operazione sul bilancio rossonero:

Come riportato da Tuttosport per l’americano, il Milan supererà la soglia dei 10 milioni a bilancio per quest’anno fiscale: con 6,3 milioni di euro lordi (4 netti a stagione) e 5 milioni di euro di quota di ammortamento (è costato 20 milioni + bonus), Pulisic costerà 11,3 milioni di euro. Con l’attivarsi del Decreto Crescita, lo stipendio lordo di Pulisic scenderà a 5,2 milioni e il peso dell’ammortamento diventerà di 10,2 milioni di euro.

