Non solo entrate ma anche uscite sul mercato per il Milan. Tra queste dovrebbe essserci quello di Rebic, ecco perchè:

secondo quanto riportato da Calciomercato.com nelle ultime settimane l’attaccante croato non ha convinto per alcuni comportamenti. Anche nelle sedute di allenamento l’intensità non era quella giusta tanto da convincere l’allenatore a preferire altre opzioni.

