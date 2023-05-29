Si sono tenuti oggi i Primavera Best Awards, i premi per i migliori calciatori, dirigenti ed allenatori del campionato. I vincitori
Si sono tenuti oggi i Primavera Best Awards, i premi per i migliori calciatori, dirigenti ed allenatori del campionato. Tutti i vincitori:
Lorenzo Palmisani, Frosinone – MIGLIOR PORTIERE
Michael Kayode, Fiorentina – MIGLIOR TERZINO DESTRO
Alessandro Dellavalle, Torino – MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE
Dimitrios Keramitsis, Roma – MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE
Patrick Dorgu, Lecce – MIGLIOR TERZINO DESTRO
Lorenzo Amatucci, Fiorentina – MIGLIOR CENTROCAMPISTA
Aleksandar Stankovic, Inter – MIGLIOR CENTROCAMPISTA
Riccardo Pagano, Roma – MIGLIOR CENTROCAMPISTA
Luca D’Andrea, Sassuolo – MIGLIOR ATTACCANTE
Rares Burnete, Lecce – MIGLIOR ATTACCANTE
Kenan Yildiz, Juve – MIGLIOR ATTACCANTE
Alberto Aquilani, Fiorentina – MIGLIOR ALLENATORE
Vincenzo Vergine, Roma – MIGLIOR RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE
Diego Sia, Milan – PREMIO GIOVANE RIVELAZIONE
Francesco Dell’Aquila, Torino – GOL PIU’ BELLO DELL’ANNO
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