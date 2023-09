Retroscena Sassuolo Juve: è successo alla Continassa dopo il ko. Rivelazione in esclusiva a Juventusnews24

Paolo Bargiggia, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Retroscena post Sassuolo-Juve.

COLLOQUI ALLA CONTINASSA – «Sicuramente è da definire clamoroso il crollo col Sassuolo. Ieri ci sono stati lunghi colloqui tra Giuntoli e Allegri, Giuntoli e la squadra e Allegri e la squadra. Sostanzialmente viene considerato un grosso passo falso, ha sorpreso anche la Juve, ma l’analisi che è stata fatta è che la grossa responsabilità è di due senatori come Szczesny e Danilo. Poi, a latere, hanno giocato male anche Gatti, Rabiot, Locatelli, Vlahovic, per capirci. La posizione di Allegri? I dirigenti l’hanno esaminata, ma sulla gara di sabato dicono che se a bucare la partita sono due super esperti come Szczesny e Danilo è difficile dare delle responsabilità all’allenatore. Alla Juve, però, non vogliono che Allegri si prendesse paura e dal Lecce tornasse a giocare come lo scorso anno con una squadra tutta bassa e dentro alla propria area. L’atteggiamento è cambiato in questo inizio di stagione».

