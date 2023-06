Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è tornato a parlare della vittoria per 5-1 contro la Juventus. Le parole

Giovanni Simeone, a Dazn, ha parlato così dei momenti fondamentali dello Scudetto del Napoli, tornando anche sul 5-1 alla Juventus.

PAROLE – «Da un mese prima della partita tutti a chiedermi biglietti. Appena sono entrato ho capito che era una partita speciale. Io dicevo ai ragazzi di continuare a segnare, perché non c’è maggior rispetto che continuare a giocare bene, per dimostrare loro che siamo i migliori a giocare a calcio. È stato bellissimo, bellissimo! Mi hanno fatto ricordare un concerto dei Coldplay, vedere le luci in tutto lo stadio è stato pazzesco».

