Tonali non è stato convocato da Mancini per la Nations League. Nessuna bocciatura, si unirà all’Italia U21 per l’Europeo di categoria.

Come riportato dal Corriere della Sera il centrocampista del Milan farà parte della spezione azzurra in Georgia e Romania dal 21 giugno all’8 luglio

