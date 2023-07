Davide De Masi, il Responsabile Area Scouting della Mapa Sports Agency ha svelato a TCF il motivo dell’addio di Tucceri al Milan Femminile

A gennaio Linda Tucceri ha salutato il Milan Femminile non senza qualche voce di polemica. A distanza di mesi Davide De Masi, il Responsabile Area Scouting della Mapa Sports Agency ha svelato il motivo dell’addio di una delle sue assistite:

«Linda sta recuperando molto bene, e sta seguendo le tabelle di marcia. È una leonessa e sta lottando per tornare più forte di prima. Ha ancora tanto da dare alla Serie A, e reputo assurdo che non sia presa in considerazione per la Nazionale. L’addio con il Milan? Semplice, le storie d’amore finiscono: si è parlato troppo e si sono dette anche cose non corrette, dopo tanti anni, era giusto avere nuovi stimoli. Tutto qui»

