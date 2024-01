Retroscena Zirkzee, spunta tutta la verità sulla clausola rescissoria dell’attaccante olandese: ecco come è strutturata

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto definitiva chiarezza sulla clausola rescissoria di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo del calciomercato Milan.

Nel contratto della punta c’è effettivamente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma vale solo per il Bayern Monaco. Inoltre i tedeschi, se non dovessero esercitarla, hanno comunque diritto a circa il 50% sulla plusvalenza della futura rivendita dopo averlo venduto proprio al Bologna per 8.5 milioni di euro.

The post Retroscena Zirkzee: spunta tutta la verità sulla clausola rescissoria. ULTIMISSIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG