Calciomercato Salernitana, Walter Sabatini scatenato in questi ultimi giorni per portare rinforzi alla squadra di Inzaghi

La Salernitana è scatenata sul mercato e Sabatini in questi due giorni è pronto ad affondare il colpo per diversi innesti. Non solo Boateng, con cui è stato trovato l’accordo proprio a Roma per 400 mila euro fino a fine stagione, perché i campani spingono per altre piste.

Sul tavolo del direttore ci sono anche i nomi di Manolas, da cui il club attende una risposta, oltre a Makengo (affare chiuso dal Lorient) e insiste per Lasagna. In uscita invece c’è Lovato, oltre a Daniliuc. Lo scrive Tuttosport.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG