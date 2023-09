L’attaccante del Borussia Dortmund Marco Reus ha parlato ai microfoni di ZDF al termine del match vinto contro il Wolfsburg. Ecco cosa ha detto

Le parole dell’attaccante del Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan in Champions League, Marco Reus ai microfoni di ZDF al termine del match vinto contro il Wolfsburg. Ecco cosa ha detto:

«Le vittorie sono sempre belle e sempre importanti. Le ultime settimane sono state un po’ turbolente per noi. E’ stato scritto tanto. Oggi abbiamo mostrato una prestazione matura, abbiamo resistito bene e non abbiamo concesso molto. Non abbiamo avuto molte occasioni per segnare, ma siamo stati pazienti e abbiamo giocato la partita. Avevo la sensazione che l’1-0 fosse nell’aria: è stato un bellissimo cross, dovevo semplicemente metterla in rete»

The post Reus: «Per noi sono state settimane turbolente, ora..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG