Riccardo Trevisani è uno dei telecronisti di Mediaset. Racconterà il derby di ritorno tra Milan e Inter, che decreterà la finalista di Istanbul. A La Gazzetta dello Sport ha affidato i suoi pensieri.

DOVE HA VISTO I DERBY DEL 2003 – «Con gli amici, era il mio ultimo anno a Roma, lavoravo nell’emittenza locale e provavo sana invidia per chi era a Milano. Io che impazzivo per questo mestiere mi chiedevo se mi sarebbe mai capitata una cosa così. Ricordo la telecronaca di Piccinini, un idolo: gli faccio un grosso in bocca al lupo, stasera lo ascolterò come sempre».

COME SI PREPARA UN DERBY – «Di norma ci vogliono 2-3 giorni, stavolta 7 pieni. Ti ci metti la voce, la professionalità deve essere massima e con le italiane devi stare sul pezzo. Avendo avuto un passato nello stesso turno ci sono tanti aneddoti. É come preparare due partite, quella di 20 anni fa e questa».

CHE DERBY SARA’ – «M’aspetto un Milan aggressivo anche senza Leao, l’Inter ha ripreso la corsa in campionato e ora sembra volare. Però il derby non si vince con la tattica ma con personalità e tranquillità»

