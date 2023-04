Ricorso Juve, Sandulli e non solo: i 5 componenti del Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà sul -15

Domani, 19 aprile, il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato della Juve per chiedere l’annullamento della penalizzazione di 15 punti in classifica in campionato per il caso plusvalenze.

La presidente del Collegio è Gabriella Palmieri Sandulli. I presidenti delle Sezioni Unite che parteciperanno all’udienza (fissata alle 14:30) saranno Vito Branca, Dante D’Alessio, Massimo Zaccheo e Attilio Zimatore.

The post Ricorso Juve, Sandulli e non solo: i 5 componenti del Collegio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG