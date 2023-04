In 20 gg il #Milan ha preparato alla perfezione 3 sfide, che per molti club (italiani e non), sarebbero state molto complicate. Invece ha dato una grande risposta a livello tattico, di squadra (matura) e di singoli!

Complimenti al @sscnapoli per la sua #UCL 💥

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) April 18, 2023