Belardi sta con Allegri: «Bada sempre al sodo. E sul gioco…». Le dichiarazioni in esclusiva dell’ex portiere della Juve

Belardi nel corso dell’intervista esclusiva concessa a Juventusnews24 ha espresso un giudizio sul lavoro che sta svolgendo Allegri in questa stagione alla Juve.

ALLEGRI – «Allegri è un allenatore che ha sempre badato al sodo. Se non mi sbaglio alla Juve il motto è che vincere è più importante di tutto…Se Allegri fosse stato primo e in Champions del suo gioco si sarebbe parlato poco. E’ chiaro che quando ci sono delle sconfitte e si esce dalla Champions tutto viene messo in discussione. Non bisogna dimenticare la penalizzazione, i cambiamenti nella dirigenza e le altre vicissitudini. Le scusanti ci sono, poi a fine anno si tireranno le somme».

