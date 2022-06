L’attaccante molto probabilmente non resterà in nerazzurro e sta valutando le diverse offerte pervenutegli.

Dopo tanti anni di prestito e uno vissuto a Milano agli ordini di Antonio Conte, l’Inter vorrebbe vendere a titolo definitivo Andrea Pinamonti. L’attaccante nell’ultimo anno ad Empoli ha ben figurato grazie ai suoi 13 centri in campionato, ciò ha fatto pensare ai nerazzurri che possa essere questo il momento di cederlo per massimizzare l’incasso.

Beppe Marotta

Marotta e Ausilio lo valutano 20 milioni di euro e il ragazzo guadagna quasi 2 milioni a stagione, il che potrebbe complicare qualche trattativa; su di lui, come riporta Sky Sport ci sono soprattutto Salernitana e Monza. Il club brianzolo ha un buon rapporto con l’Inter per via di diversi affari già definiti in passato. Pinamonti si sta prendendo tutto il suo tempo per decidere la sua prossima squadra.

