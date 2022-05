Il futuro dell’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito al momento è un rebus, il giovane italiano ha giocato in prestito al Basilea.

Sebastiano Esposito ha chiuso il suo anno in prestito al Basilea, una stagione altalenante in cui ha messo in mostra sprazzi del suo talento indiscutibile ma anche alcuni atteggiamenti oggetto di critica in Svizzera.

IM_pallone_serie_A_2020

Sono 6 le reti siglate da Esposito in campionato; il suo rendimento è stato sicuramente migliore rispetto a quello della scorsa stagione tra Spal e Venezia. Il club elvetico non vuole esercitare il riscatto fissato a 8 milioni ma secondo la Bild vorrebbe rinnovare il prestito. L’Inter non sembrerebbe di questo avviso perché potrebbe inserire l’attaccante di Castellammare di Stabia come contropartita in altre trattative come ad esempio quella di Asllani con l’Empoli; di sicuro Esposito al momento non sembrerebbe rientrare nei piani di Inzaghi.

