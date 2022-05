L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu potrebbe lasciare Udine in questa sessione di calciomercato.

Radio Marte ha intervistato Albert Botines, il procuratore di Gerard Deulofeu che ha di fatto aperto le porte ad un trasferimento del suo assistito. “Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa sessione di mercato”.

“Non mi piace parlare di club in maniera esplicita, Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che Napoli è una grande opzione, il mercato si inizia a muovere e diversi club chiedono diverse informazioni”. I friulani potrebbero lasciarlo partire per una cifra vicina ai 15 milioni, su di lui non c’è solo il Napoli, si parla anche della Fiorentina. Lo spagnolo in questa stagione ha realizzato 13 goal.

