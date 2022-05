Dopo l’addio certo di Luiz Felipe e quello probabile di Francesco Acerbi, i biancocelesti stanno pensando a come sostituirli.

Il Corriere dello Sport fa un nome nuovo riguardo il mercato della Lazio, si tratta di Victor Chust, difensore centrale spagnolo classe 2000. In patria viene ritenuto un elemento estremamente promettente, ha giocato praticamente in tutte le nazionali giovanili.

Maurizio Sarri

È cresciuto nel Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Blancos, e quest’anno ha giocato in prestito al Cadice. I biancocelesti parleranno col Real Madrid che però crede nel ragazzo e non vorrebbe perderne il controllo: possibile quindi un prestito oppure un acquisto ma con recompra a favore degli spagnoli. Viene descritto come abile nel gioco aereo e anche nei lanci lunghi anche se non è molto veloce.

