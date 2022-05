Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino fa sognare i propri tifosi alimentando la suggestione Edinson Cavani.

Danilo Iervolino ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver partecipato alla celebrazione dei 130 anni de Il Mattino. “L’obiettivo è avere una permanenza tranquilla in Serie A e quanto più duratura possibile, stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani, ma anche con giocatori di esperienza“.

“La suggestione Cavani è venuta quasi come un sogno, è evidente che il giocatore oggi sia ambito dalle squadre più importanti di Europa, ha intenzione di giocare la Champions League, ma le porte della Salernitana restano comunque aperte perché per me è un giocatore straordinario… magari, perché no. Non c’è stato un contatto, ho solamente espresso il mio grande apprezzamento perché lo ritengo la prima punta più forte in circolazione, è svincolato, ama il nostro territorio e se non vuole più avere la pressione della Champions League e magari vivere in una città tranquilla, straordinaria e con una tifoseria unica… E’ una suggestione, speriamo, sogniamo”.

