Viene a galla la verità sul rigore assegnato in Inter Genoa per fallo su Barella: la rivelazione di Ayroldi a Open Var

A Open Var su DAZN spunta la verità sul rigore assegnato all‘Inter per fallo su Barella.

La conversazione audio arbitro Giovanni Ayroldi-VAR: «Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così. Per me è rigore, non può entrare così. Calcia ma non può entrare così».

«Per noi non è punibile. Ti consiglio l’On Field Review, ti mando la Goal Line»

«Per me è rigore anche se prende il pallone. Non può entrare così.»

LE PAROLE DI TOMMASI – «Ha sbagliato Ayroldi, la sensazione dal campo ci può stare. Ha peccato di gioventù, bravi VAR e AVAR a richiamarlo. Le immagini sono chiare, Ayroldi non riesce a staccarsi dalla sensazione ma sbaglia. Doveva aprire la mente. Ammonizione di Lautaro giusta per il contatto evidente»

L'articolo Rigore Barella in Inter Genoa: la rivelazione di Ayroldi in Open Var proviene da Inter News 24.

