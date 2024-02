Milan-Atalanta continua a far discutere dopo il rigore per il contatto Giroud Holm. Il difensore preso di mira sui social

Continua a far discutere il rigore assegnato in Milan Atalanta per il contatto in area rossonera tra Giroud e Holm.

Secondo i tifosi del Milan, il difensore svedese ha simulato nel momento del contatto con Giroud (si tiene il volto ed è stato colpito all’altezza dell’alto petto ndr.) inducendo il var ad intervenire e costringendo poi Orsato a dare il rigore. Così sui social sotto i post dello svedese sono arrivati in massa insulti di ogni tipo, perfino qualcuno che si è spinto ad agurargli la morte. Commenti di pessimo gusto e censurabile che, almeno per ora, non sta portando a provvedimenti da parte del giocatore.

