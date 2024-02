Il calciomercato Milan ha le idee chiare su Romero, attualmente in prestito all’Almeria. Il retroscena e i piani per il futuro

Il futuro di Romero, attualmente in prestito all’Almeria dal calciomercato Milan, potrebbe essere già deciso. Come riportato da Calciomercato.com aveva scelto il Boca Juniors a gennaio, la squadra per la quale fa il tifo da sempre. Ma dopo aver avuto più di un confronto con il Milan la scelta è ricaduta sull’Almeria. Moncada e D’Ottavio puntano molto sul talento di Romero e hanno deciso di dare la precedenza a una soluzione europea per crescere più in fretta.

Luka ora già vale più di 10 milioni di euro e in caso di cessione a titolo definitivo per il Milan si tratterebbe di una plusvalenza totale. Una valutazione destinata a salire al termine della stagione. Per Moncada Romero potrà diventare una risorsa per il Milan del futuro e per questo motivo non ha concesso il diritto di riscatto all’Almeria.

