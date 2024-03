A DAZN, Luca Marelli ha analizzato così l’episodio del rigore concesso all’Inter per il contatto Barella-Frendrup.

MARELLI – «Contatto che avviene prima che il pallone sia uscito. Non è rigore per me. Frendrup cerca di colpire il pallone e il contatto arriva sulla gamba già distesa di Barella. L’on-field review poteva cambiare la decisione, per me è un normalissimo scontro di gioco. Interviene Frendrup, ma sono normali dinamiche».

The post Rigore Inter, la moviola di Marelli: «È un normalissimo scontro di gioco» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG