Rigore Inter, Pedullà spara a zero: «Ayroldi violenta il regolamento, non può arbitrare in Serie A». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso sull’episodio molto dubbio che ha coinvolto l’Inter nel match contro il Genoa tramite il proprio profilo X. Continuano le polemiche arbitrali dopo Lazio-Milan.

PAROLE – «Ayroldi dà un rigore che se non lo avesse dato sarebbe stato meglio. Poi violenta il regolamento non ammonendo Frendrup che in effetti aveva toccato il pallone. Eppure è andato anche al monitor, a conferma che Ayroldi in Serie A non può arbitrare».

The post Rigore Inter, Pedullà spara a zero: «Ayroldi violenta il regolamento, non può arbitrare in Serie A» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG