La decisione dell’arbitro di assegnare il penalty ai nerazzurri ha generato dibattiti infiniti che non accennano a placarsi. Il giornalista Paolo Ziliani con un lungo post su X ha detto la sua sul rigore per l’Inter concesso domenica scorsa nel match contro il Napoli. “Salvate il soldato Mariani. L’arbitro che ha fischiato rigore per il (blando) contatto in area tra Anguissa e Dumfries in Inter-Napoli di domenica”. Rigorini “Il cosiddetto “rigorino” che il designatore Rocchi non vorrebbe mai vedere perché – dice – per dare rigore “ci vuole qualcosa di più”; sul quale il VAR non può intervenire perché, essendo effettivamente avvenuto un contatto e non trattandosi, quindi, di chiaro ed evidente errore dell’arbitro, solo a lui è demandata la valutazione dell’entità del contatto”. La punizione “Salvate il soldato Mariani, che adesso sarà spedito ad arbitrare in Serie B per qualche partita per lavare l’onta. Non ha propriamente sbagliato: però […]

Leggi l’articolo completo Rigorini e destini incrociati: l’arbitro Mariani in un Inter-Juve…, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG