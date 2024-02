Rimedio: «La Juve non può essere contenta di una vittoria in extremis col Frosinone, serve di più». La frecciata del giornalista

Il giornalista Alberto Rimedio alla Domenica Sportiva ha lanciato una frecciata in direzione della Juve dopo la vittoria per 3-2 col Frosinone.

RIMEDIO – «Io credo che alla Juventus non possano essere contenti di una vittoria ottenuta in extremis, come già capitato altre volte in stagione con squadre di livello medio basso. Può andare bene una, due tre volte, ma per quel processo di crescita auspicato e invocato da Allegri e dal club serve molto di più».

