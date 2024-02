Rimedio: «Scambio con Lukaku? Per fortuna della Juve Vlahovic non è andato via…». L’opinione del giornalista

Rimedio, giornalista della Rai, alla Domenica Sportiva ha spezzato una lancia in favore di Vlahovic dopo le critiche ricevute a causa dell’errore commesso in Inter Juve.

RIMEDIO – «Mi sembra forzato mettere in discussione Vlahovic e riproporre lo scambio con Lukaku. Con l’Inter può essere stata giornata storta, lui ha segnato 12 gol in campionato. Io credo che per fortuna della Juve non è andato via...».

