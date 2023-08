Yoreli Rincon è stata vicina al Milan Femminile. A rivelarlo è lei stessa, trasferitasi all’Atletico Nacional dalla Sampdoria

Intervistata da ESPN, Yoreli Rincon ha confessato di essere stata vicina al passaggio al Milan Femminile. La calciatrice ex Sampdoria, si è trasferita invece all’Atletico Nacional nonostante avesse altre offerte in Italia.

LE PAROLE – «Non pensavo di interrompere il mio ciclo in Italia. Sono stata la miglior assist-woman della Serie A e ho avuto offerte da Roma e Milan. Però non si sono concretizzate perché dovevo andare in prestito e la Sampdoria non stava attraversando un bel momento finanziario. Non è stata una mia decisione. Alla fine dell’anno, la società ci disse che sarebbe stato difficile ripartire, non è un segreto che il calcio femminile dipenda da quello maschile. A quel punto ho sentito il progetto dell’Atletico Nacional e mi ha motivato a tornare».

