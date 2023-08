Inter, UFFICIALE, Pio Esposito passa in prestito allo Spezia, nuova avventura per il classe 2005

Arrivata l’ufficialità, il più piccolo dei fratelli Esposito, Francesco Pio, si trasferisce dall’Inter allo Spezia.

Trattativa che porterà il classe 2005 in prestito per una sola stagione in terra ligure.

