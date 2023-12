Rinnovo Bremer, è UFFICIALE! Il comunicato della Juve sul prolungamento del difensore brasiliano

Ora è ufficiale: Bremer rinnova con la Juve fino al 2028. Di seguito la nota del club bianconero.

COMUNICATO – «20 luglio 2022: Gleison Bremer è un nuovo giocatore della Juventus. Il brasiliano si presenta con il titolo di miglior difensore del campionato sul curriculum e tanta voglia di dimostrare il suo valore in bianconero. Sceglie la maglia numero 3, appena lasciata da Giorgio Chiellini: un segno di personalità e una chiarissima dichiarazione d’intenti.

27 dicembre 2023: Gleison Bremer rinnova con la Juventus fino al 2028. È diventato un pilastro, costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l’affetto dei tifosi e la fiducia di tutti. La firma sul futuro in bianconero è la continuità di quella promessa fatta all’arrivo in quel giorno d’estate.

Un gigante in mezzo alla difesa, un incubo per gli avversari e una fonte costante di sicurezza per i compagni. Solido negli uno contro uno, insuperabile nel gioco aereo, dote sfoggiata anche nell’area nemica (sono sei i gol messi a segno con la Juve, uno in questa stagione, contro il Cagliari), sempre l’ultimo a mollare. Questo è il Bremer che si è saputo prendere la Juve.

In questa stagione Mister Allegri non ha rinunciato mai a lui; nessuno è stato in campo più di lui tra i bianconeri. Un altro segnale chiaro di come quel colosso arrivato da Itapitanga, comune dello stato federale di Bahia, in Brasile, con poco più di 10.000 abitanti, sia ormai uno di noi.

Congratulazioni, Gleison! Siamo pronti a continuare a lottare insieme».

