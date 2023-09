In casa Lazio continua a tenere banco il futuro di Felipe Anderson, non dovrebbero esserci particolari problemi ma il rinnovo ancora non è stato formalizzato

In casa Lazio continua a tenere banco il futuro di Felipe Anderson, non dovrebbero esserci particolari problemi ma il rinnovo ancora non è stato formalizzato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sarri vota il brasiliano che è il secondo più utilizzato, dopo Milinkovic Savic, dall’allenatore biancoceleste.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG