Rinnovo Giroud, spunta il retroscena: Furlani ha già preparato il contratto del francese. Ecco quando deciderà

Interessante retroscena riportato da Nicolò Schira sul rinnovo di Olivier Giroud, tema caldo del calciomercato Milan vista la scadenza attuale fissata al prossimo 30 giugno.

Furlani ha già preparato il contratto fino al 2025 per il francese che deve solo decidere se firmarlo. Giroud, sul quale stanno spingendo forte diversi club di MLS per convincerlo a sbarcare in America, ha promesso al club rossonero di sciogliere le riserve entro fine aprile. Il Milan si augura che l’ex Arsenal resti a Milanello ancora per un anno.

