Rinnovo Giroud, scenario a sorpresa per il francese: deciderà il proprio futuro solo in primavera. Tutti i dettagli

Un tema sempre aperto del calciomercato Milan è quello relativo al rinnovo di Olivier Giroud. Come riportato da Tuttosport, il centravanti francese ha comunicato alla società rossonera che prenderà una decisione definitiva solo in primavera ascoltando in primis il suo corpo e poi i progetti del club rossonero su di lui.

Dal canto suo Furlani è pronto ad offrire al classe ’86 il prolungamento annuale. Tuttavia la forte tentazione di Giroud è quella di uno sbarco in MLS. Ipotesi che sarebbe rimandata di un anno in caso di rinnovo con il club rossonero.

