Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe rientrare in gruppo a fine aprile, discuterà del proprio rinnovo con Maldini a fine stagione

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è un tema aperto nel calciomercato Milan. Lo svedese, che sta recuperando dall’infortunio muscolare subito con la Svezia e che dovrebbe rientrare a fine aprile, ha deciso di comune accordo con Maldini di discutere dell’eventuale rinnovo solo al termine della stagione.

La sensazione è che il classe ’81 possa continuare a giocare ancora per un anno anche se, come riferisce la Gazzetta dello Sport, molto dipenderà da come risponderà il suo fisico.

