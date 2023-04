Nel largo turnover previsto per la sfida di domani tra Bologna e Milan ci sarà spazio anche per Aster Vranckx

Aster Vranckx non gioca dallo scorso 8 gennaio, il 2-2 interno con la Roma a San Siro. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport però il belga classe 2022 tornerà titolare domani in coppia con Pobega nella formazione rivoluzionata che Pioli ha in mente.

Per il ragazzo sarà una grande occasione per mettersi in mostra e convincere definitivamente la dirigenza a confermarne la permanenza a Milanello.

Milan, col Bologna tocca a Vranckx: grande chance per il belga appeared first on Milan News 24.

