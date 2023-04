Frena il progetto del nuovo stadio del Milan a La Maura: l’AD dell’Inter Antonello ha un piano per mettere pressione ai rossoneri

Come riferito da Repubblica, dopo l’importante frenata sul fronte nuovo stadio del Milan a La Maura, l’Inter sarebbe tornata in pressing per spingere i rossoneri a tornare sul progetto originario, quello di un nuovo stadio condiviso dalle due squadre.

L’AD Antonello è in continuo contatto con il comune di Milano e l’ipotesi dell’acquisto di San Siro resta un’opzione aperta.

