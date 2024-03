Rinnovo Jovic, svolta a sorpresa: l’attaccante potrebbe lasciare il Milan a parametro zero. Spunta il retroscena con Ibrahimovic

Importante indiscrezione data dalla Gazzetta dello Sport sul futuro di Luka Jovic, tema caldo del calciomercato Milan.

A dispetto delle indiscrezioni delle ultime settimane, Ibrahimovic a Milanello lo ha avvisato del fatto che il rinnovo non è assolutamente certo. Il serbo non ha ancora convinto del tutto nonostante gli 8 gol messi a segno in tutte le competizioni e ha 3 mesi di tempo per guadagnarsi la permanenza a Milanello.

