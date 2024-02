Rinnovo Kjaer, l’agente svela un RETROSCENA: «In estate ha detto NO a questo club». Le parole sul futuro del difensore

Mikkel Beck ha parlato ai microfoni di bold.nk del futuro di Simon Kjaer e del rinnovo con il Milan. Ecco il retroscena svelato dall’agente del difensore rossonero:

PAROLE – «Non farò commenti sui nomi dei club specifici. Ma Simon è, è sempre stato e sarà sempre interessante in ogni finestra di trasferimento del calcio internazionale, ed è vero che a gennaio c’è stato l’interesse di diversi club europei anche molto grandi. Ma Simon gioca già per un club molto grande e non era affatto interessato a lasciare il Milan nel bel mezzo di un’altra stagione entusiasmante».

