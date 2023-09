Rinnovo Krunic, si va verso l’intesa tra il centrocampista bosniaco e i rossoneri: i dettagli e tutte le cifre sul piatto

Come riportato da calciomercato.com, si va verso l’intesa tra il Milan e Rade Krunic per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Si va verso un prolungamento fino al 2026 con aumento dell’ingaggio da 1.7 milioni a 2.2, bonus inclusi.

