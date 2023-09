L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è tornato a parlare della lotta scudetto tra Inter e Milan in campionato

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Adriano Galliani, AD del Monza, ha parlato dell’Inter e del duello scudetto con il Milan.

LE PAROLE – «In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre. Non vi dico per chi faccio il tifo per quanto concerne il derby di settimana prossima».

