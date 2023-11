Rinnovo Krunic, trattativa in stallo! Questa squadra torna alla carica per gennaio. Le ultime sul calciomercato rossonero

Il Fenerbahce punta il centrocampista rossonero Krunic, già nella sessione di gennaio. A riportarlo è il portale turco Sporx.

Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Longo, il Milan sta lavorando al rinnovo del giocatore che per il momento è in fase di stallo in quanto ci sarebbe troppa distanza tra la domanda del calciatore e l’offerta rossonera.

