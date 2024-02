Lautaro Martinez è pronto al rinnovo di contratto con l’Inter, diventerà il più pagato superando quel compagno con questa super cifra

Continuano i dialoghi tra Lautaro Martinez e l’Inter per il rinnovo di contratto. Il giocatore e il club sono al lavoro per limare la distanza tra le parti e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la tanto attesa firma porterà il Toro a diventare il “più pagato” del club nerazzurro. Ecco un estratto sulle possibili cifre dell’argentino (e il “sorpasso” a Calhanoglu).

RINNOVO LAUTARO – «In concreto, per Lautaro si parla di un aumento di ingaggio di un milione netto rispetto a quanto prevede l’attuale contratto in scadenza nel 2026. L’argentino dovrebbe firmare fino al 2028 per percepire sette milioni netti a stagione e superare così Hakan Calhanoglu, che con 6,5 milioni di ingaggio».

L’articolo Rinnovo Lautaro, all’Inter sarà il più pagato: superato quel compagno proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG