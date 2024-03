Il rinnovo di capitan Lautaro Martinez è la priorità dell’Inter, che ha programmato un nuovo incontro con l’agente del giocatore

Come rende noto la Gazzetta dello Sport, ci sono novità interessanti sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter.

Nella giornata di domani 13 marzo, oltre al vitale match di Champions League con l’Atletico Madrid, in città è anche atteso l’agente del giocatore, Alejandro Camano, per discutere concretamente di numeri. Sono questi il nodo che ha impedito al Toro di prolungare il suo contratto coi nerazzurri, e non è un caso che l’incontro vada in scena proprio domani.

L’eventuale passaggio dell’Inter ai quarti di Champions, infatti, garantirebbe maggiori entroiti ai nerazzurri, capaci di colmare la distanza di 2 milioni che al momento balla nella trattativa.

