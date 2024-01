Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter non è ancora stato ufficializzato, e i tempi si stanno dilungando: le ultime

Fabrizio Romano, in onda su Kick, offre aggiornamenti interessanti sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter.

RINNOVO LAUTARO – Non risultano grandi cambiamenti: nonostante si vada sulle montagne russe, con l’Inter che continua a confermare ottimismo totale nonostante le parole dell’agente, il messaggio che filtra è che mancano ancora dei dettagli per arrivare alle firme ma l’intenzione delle parti è la stessa e la trattativa è in stato avanzato. Non filtra preoccupazione dall’Inter, il dialogo diretto col giocatore è positivissimo, oggi non c’è allarmismo: non si aspettavano le parole dell’agente, ma la trattativa prosegue nel modo giusto.

