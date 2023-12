Tutte le parti in causa vogliono giungere a dama ed i nerazzurri in questa fase stanno dando un’accelerata decisa sulla questione.

Lautaro Martinez è il leader tecnico e carismatico dell’Inter, tutti i compagni, allenatore e staff tecnico lo riconoscono come tale ma ora tocca alla dirigenza fare la propria mossa. Il Toro continua a dimostrare il proprio attaccamento ai colori continuamente anche senza sbandierarlo pubblicamente: già la scorsa estate ha rifiutato una ricca offerta araba senza voler neanche sedersi ad ascoltarla.

Le tempistiche

L’agente dell’argentino ha sempre aperto le porte all’Inter pubblicamente e non e ci sono stati diversi incontri in cui è emersa la volontà comune di continuare insieme. Il Corriere dello Sport di stamattina si sbilancia e parla di accordo vicino che può essere annunciato ufficialmente all’inizio del nuovo anno, magari proprio il 6 gennaio. Restano solo alcuni dettagli da sistemare quindi per chiudere la pratica.

Lautaro Martinez

I dettagli

Lautaro è legato all’Inter fino a giugno 2026 e guadagna 6 milioni di euro a stagione, cifra che è attualmente il massimo che offre il club ai suoi giocatori: il Toro non è solo, percepiscono la stessa cifra Calhanoglu e Thuram (seppur con i benefici del Decreto Crescita). Marotta e Ausilio vogliono muoversi a rinnovarlo non perché la scadenza sia vicina ma per riconoscere la sua grande crescita dentro e fuori dal campo: per lui si andrà quindi oltre il tetto ingaggi precedentemente concordato. La proposta dovrebbe essere un contratto fino al 2028 con ingaggio a salire fino ad arrivare a 8 milioni a stagione; se Lautaro restasse fino all’eventuale nuova scadenza toccherebbe i 10 anni in nerazzurro essendo arrivato nel 2018.

L’articolo Rinnovo Lautaro: l’Inter vuole chiudere la partita proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG