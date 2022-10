In casa Milan continua a tenere banco la questione Leao. Di Marzio dal Gran Galà del Calcio ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo

Gianluca Di Marzio ha aggiornato così sulla questione Leao, che presto potrebbe rinnovare il contratto:

IL RINNOVO – «Stasera è presente qui anche il padre del giocatore, ma al contrario della battuta di prima di Massara i dialoghi verranno fatti da domani in poi. Ci sarà un incontro a Casa Milan, il papà di Leao, faraà un primo passaggio, il suo nuovo agente è un avvocato che ha sostituito Jorge Mendes, lo raggiungerà nei prossimi giorni. Il dialogo è nel vivo non dico che ci sia un’accordo già fatto, ma il clima è disteso, c’è fiducia e volontà di proseguire insieme. Serviranno ancora degli incontri per trovare l’intesa».

L’articolo Rinnovo Leao, ci siamo. Domani l’incontro tra il Milan e l’agente proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG