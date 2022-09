Rinnovo Leao: per convincerlo sarà fondamentale il progetto. Per Cardinale è una priorità

Come scrive il Corriere della Sera il rinnovo di Rafael Leao è considerato una priorità in casa Milan. L’agente Mendes non ha accettato la proposta da 6 milioni: ce ne vorranno 7,5. I prossimi mesi saranno decisivi, perché l’accordo scade nel giugno 2024: occorre fare di tutto per evitare di perderlo a zero.

Fondamentale sarà il progetto: per convincere Rafa a giurare fedeltà al Diavolo occorre una prospettiva vincente. Si può fare: le idee ci sono, le potenzialità anche.

