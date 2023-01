Il futuro di Leao al Milan è ancora tutto da decifrare, l’offerta rossonera potrebbe leggermente alzarsi ma dall’estero spingono forte

Il futuro di Leao al Milan è ancora tutto da decifrare, l’offerta rossonera potrebbe leggermente alzarsi ma dall’estero spingono forte.

Ieri il papà dell’esterno portoghese era a San Siro per seguire la partita tra Milan e Roma. Un chiaro segnale in vista di questi giorni. Previsto un incontro con la società per valutare la controfferta e decidere se accettarla o meno. Il tempo stringe e questa potrebbe essere la settimana decisiva per il sì definitivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

